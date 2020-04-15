نصائح للمصريين من أكبر المتعافين من فيروس كورونا

قال عبدالمنعم عبدالله حسن، أحد المتعافين من فيروس كورونا 88 عامًا، إنه كان يعاني من سعال شديد، وعقب إجراء مسحه له ثبت إصابته وتم عزله، لافتًا إلى أنه تلقى رعاية صحية جيدة، مشيدًا بطاقم التمريض والأطباء الذين كانوا قائمين على علاجه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعافى تمامًا الآن وذهب إلى منزله، ناصحًا المصريين الأبتعاد عن التدخين، والحفاظ على صحتهم واتباع التعليمات الصحية، وتابع:"ممنوع السجائر وكل واحد يحافظ على نفسه".وعلقت ياسمين فوزى، إحدى حفيدات أكبر حسن فى اتصال مشترك، إنه فور ثبوت إصابة جدها بالفيروس القاتل، تم عمل مسحات لكافة أفراد الأسرة والمخالطين له لكن لم يثبت إصابة أي منهم.