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فرنسا: وفيات كورونا تتجاوز الـ15 ألفا والإصابات تتخطى 100 ألف

توك شو

خالد أبوبكر: أرجوكم لا تراهنوا على وعي الناس

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:32 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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انفعل الإعلامي خالد أبو بكر، بعد صدور بيان الصحة المصرية بشأن حالات فيروس كورونا، وتسجيل 160 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": «هذا أكبر وأعلى رقم من يوم ما قلنا يا كورونا، مصر تسجل أعلى عدد إصابات كورونا منذ ظهور الفيروس».

وأضاف: «مش شايف التزام والناس نسيت.. أرجوكم أن لا تراهنوا على وعى الناس، ويجب أن يتم التعامل مع الناس بقوة القانون ويتم مخاطبتهم بشكل فيه ردع، أرجوكم محدش ينزل من البيت».

وأعلنت وزارة الصحة خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

وأضافت أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 14 حالة.

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