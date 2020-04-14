صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع- مدعومة بالارتفاعات القوية لأسهم السوق الأول.وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا بنسبة 1.15%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنحو 0.09 % و0.23 % على التوالي، ليصعد المؤشر العام بواقع 0.85%.وجاء سهم "كامكو" على رأس قائمة الارتفاعات بنسبة صعود بلغت 6.06%، فيما تصدر سهم "بترولية" الأسهم المتراجعة بنسبة هبوط سجلت 5%.وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل نحو 16.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1000 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.7 مليون دينار.وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.21 مليون دينار مرتفعًا 1.68%، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 3.39 مليون سهم مرتفعًا 1.06%.