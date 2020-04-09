نيابة السلام تستعلم عن حالة مصاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال، بعد قرارها صباح اليوم، بحبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتشاجرهم بالنهضة.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال، وتطورت لمشاجرة بالأسلحة البيضاء وأسفرت عن إصابة أحد طرفى المشاجرة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وأسفرت عن إصابة أحد طرفى المشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في المشاجرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.