علا رشدي صديقة ياسمين عبد العزيز في «ونحب تاني ليه»

تواصل الفنانة علا رشدي تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال الشهر المقبل.وقالت علا لـ"الدستور" إنها تجسد دور صديقة ياسمين عبد العزيز المقربة ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أن قصته تدور في إطار الرومانسي الاجتماعي وبه لمسة كوميدية، لافتة إلى أن هناك مواقف طريفة عديدة تتعرض لها خلال التصوير خاصة بالمشاهد التي تجمعها بـ"ياسمين"، مؤكدة أنها أوشكت على الانتهاء من التصوير.وكان المسلسل قد توقف لمدة أسبوع بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكنهم عادوا إلى التصوير مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءت اللازمة لسلامة الفنانين والعاملين في العمل سواء ارتداء الكمامات أو تعقيم اللوكيشن بشكل دائم.ويشارك في بطولة المسلسل شريف منير، وكريم فهمي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، تارا عماد، صبا الرافعي وأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.