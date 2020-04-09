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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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صرف المعاشات.. اليوم
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:21 ص
صرف المعاشات .. البوم
تصوير: نادر نبيل
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