إعادة فتح مدارس شنغهاي الصينية 27 أبريل

قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الخميس، إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددًا في 27 أبريل.وأضاف لو جينغ في تصريحات له أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل.وتابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.