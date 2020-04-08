فرنسا تمدد الحجر الصحي حتى 15 أبريل

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنه سيتم تمديد العزل الصحي والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا إلى ما بعد 15 أبريل الجاري.ولم تحدد الرئاسة الفرنسية أي موعد سيتم تمديد إجراءات العزل، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء.في سياق متصل، من المقرر أن يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا يوم الإثنين المقبل.