الأمم المتحدة تدعو إلى رفع كفاءة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة كورونا

دعا المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى مساعدة ورفع كفاءة الأنظمة الصحية للدول العاجزة عن مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإمدادها بجميع المستلزمات والمعدات الطبية لمجابهته.وقال دوجاريك ـ في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" مع الإعلامية أمل رشدي، عبر الأقمار الصناعية من نيويورك بث مساء اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب انتشار فيروس كورونا وتدعو دول العالم إلى تعاون علمي جماعي للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس والقضاء عليه من أجل إنقاذ العالم من أزمة إنسانية لم تحدث منذ عقود.وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة حذر من تأثير فيروس "كورونا" على المناطق التي تشهد نزاعات، قائلا:" لقد حان الوقت لإنهاء الصراع المسلح والتركيز معا على معركة حياتنا الحقيقية" للقضاء على هذه الجائحة التي أصبحت تهدد العالم بأسره.وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش دعا كافة الدول لبلورة رؤية مشتركة ووضع خطة تضامنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمنتشر حول العالم، مضيفا أن الأمم المتحدة تدعم المبادرات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحاول التوسط لإنهاء النزاعات في دول من بينها سوريا واليمن وليبيا، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات إنسانية لملايين المدنيين.