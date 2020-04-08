سر رائحة الياسمين.. لماذا تعطر هواء مصر فى ليالى الحظر؟

ملئت التساؤلات صفحات السوشيال ميديا.. إيه الريحة الحلوة دي؟ حد شامم ريحة الياسمين؟ فكانت الحقيقة أن القصة لها أصل وتفسير وأسباب علمية، فما استنشقه المصريين منذ بدء الحظر في أواخر مارس الماضي من روائح ذكية تشبه في أغلب الأحيان رائحة الياسمين ليس محض تهيؤات ولكنها رائحة حقيقية ملئت هواء القاهرة الكبرى والدلتا ومحافظات الوجه البحري بسبب تزهير أشجار الموالح مثل البرتقال واليوسفي واللارنج والليمون في هذا التوقيت من كل عام.يقول الدكتور حسام محيسن الأستاذ بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية لـ"الدستور" إنه نتيجة لتفتح زهور الموالح التي تتركز في محافظات الدلتا، يتشبع الجو المحيط بالمزارع بالزيت العطري المشابه لحد كبير بزيت زهور الياسمين هكذا وعندما تتحرك الرياح التي تهب على مصر تأخذ معها جزيئات الزيت العطري الموجود حول الاشجار وتدفعه الي مدن القاهرة الكبرى وتصل في بعض الأحيان إلى الفيوم وبني سويف.وعن سبب احساسنا بالرائحة هذا العام تحديدًا يضيف إن فترة الحظر في العالم كله وفي مصر على وجه الخصوص تسببت في قلة التلوث البيئي الحادث من السيارات والمصانع وخلافه مما زاد من نقاء الأجواء وإتاحة الفرصة للسكان بالإحساس بهذه الرائحة الزكية.ويتابع أن زهور الموالح وبراعمها وأوراقها كما يقول محيسن يستخرج منها زيوت عطرية تدخل في تصنيع أفخر أنواع العطور ومستحضرات التجميل ومكسبات الطعم والرائحة في مصر وتصدر للعالم كله.