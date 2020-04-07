حبس 3 متهمين في «فيديو التشاجر بالأسلحة» بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم.كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مرتكبى واقعة الشجار باستخدام أسلحة بيضاء في مصر الجديدة، وضبطهم ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكان تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو تحت عنوان "بلطجية مصر الجديدة - ميدان تريومف" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء.