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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والدة الطفلة ليمار المصابة بكورونا توجه رسالة مهمة للمصريين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:54 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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أعربت هبة النشار، والدة الطفلة ليمار المصابة بفيروس كورونا عن سعادتها بالمفاجأة التى أعدها لها أطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، الذين احتفلوا بعيد ميلاد ابنتها التاسع خاصة أن العائلة جميعها داخل الحجر الصحى، وقالت: "شقيقتى تعمل ممرضة وهى التى نقلت لنا العدوى أنا وبنتى ووالدى ووالدتى".

وأضافت والدة الطفلة "ليمار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن العاملين بالمستشفى هم من رتبوا وفكروا لهذه الفكرة وتعد لفتة إنسانية، وتابعت: "لفتة حلوة بجد"، مشددة على أن العاملين فى المنظمة الطبية يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل تقديم خدمة جيدة للمرضى وإنقاذ المصريين من الفيروس القاتل.

ووجهت والدة الطفلة ليمار، رسالة للمصريين، قائلة: "نصيحتى للمصريين اقعدوا فى البيت لأن الموضوع صعب وربنا ما يكتبه على حد وربنا يعدى الأزمة على خير".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، خروج ١
٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

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