وزير التعليم يكشف معلومات جديدة عن امتحانات الثانوية العامة



وعن امتحانات الثانوية العامة، أكد شوقي، أن هناك تعاونًا بين جميع الوزارات لحماية الطلبة، مشيرا إلى أن اللجان قد تكون في أماكن مفتوحة، وليست في الفصول.



وأردف: "عاوزين الأولاد بس اللي يحضروا مش أهاليهم وإحنا هنبذل قصارى جهدنا لحمايتهم"، مؤكدا أن عدم تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة أمر في صالح الطلاب.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تطبيق قانون الغش على من تتطابق إجاباته مع إجابات زميل له، ما يؤكد أنه حدث غش.وبالنسبة للمشروعات المطلوبة من طلبة صفوف النقل من المدارس التجريبية، قال وزير التعليم، إن للطالب حرية اختيار اللغة التي يقدم المشروع بها سواء باللغتين العربية أو الإنجليزية.