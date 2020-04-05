الأزهر يكشف تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا (فيديو)

وكشف صديق أن المصاب أجرى عملية زرع الكلى قبل الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى عزلت كل من تعامل معه وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة للطب الوقائي، وأغلق المعمل وتم تعقيمه وحتى المرضى المخالطين تم حصرهم وعددهم 18 مريضًا، وتم عزلهم وسحب عينات منهم وسوف تظهر نتيجتها غدًا.





كشف الدكتور محمود صديق، المشرف العام على مستشفيات الأزهر، تفاصيل أول إصابة بفيروس كورونا لممرض في مستشفى سيد جلال.وقال صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن المصاب هو ممرض عمره 36 سنة واسمه حسين عبدالغني عبدالصمد، فني تمريض في مستشفى سيد جلال وهو مريض زرع كلى في مركز الدكتور محمد غنيم.وأضاف: "تردد على مستشفى سيد جلال 5 مرات خلال شهر مارس المنقضي، وآخر مرة كان بتاريخ 25 مارس حيث كان يشكو من نزلة معوية حادة وقام زملائه بسحب عينة له وأثناء مراجعته لمركز غنيم لزراعة الكلى أثارت حالته اشتباه أطباء مركز غنيم وبتوقيع الفحص الطبي عليه ثبتت إصابته بالفيروس مع تراجع مناعته وتم عزله في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم إبلاغ إدارة مستشفى سيد جلال بالإصابة".