السيسى يتفقد نماذج للتجهيزات والمعدات المطورة من القوات المسلحة لمكافحة كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطوّرة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.وفي وقت سابق اليوم، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين في معهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.وقال راضي، إنَّ الرئيس طالب بحصر جميع المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكل الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.وجدد الرئيس السيسي، تأكيده على أولوية سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".