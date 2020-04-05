تفاصيل ولادة سيدة مصابة بفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض نساء وتوليد، إنه في فجر اليوم تم توليد سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا، وتم تحول نتائجها من إيجابية إلى سلبية قبل ساعات من الولادة، وهذا بعد إصابة عدد من أفراد أسرتها بالفيروس في الغردقة.وأضاف رضا النجار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "Ten"، أنه تم عزل أفراد الأسرة، ولكن شعرت هي أيضًا بأعراض من المرض وكانت منها عدم القدرة على التذوق أو الإحساس بالطعام سواء من السكريات أو الموالح، مشيرًا إلى أنه تم إخضاعها تحت الملاحظة في مستشفى العزل، لأنها كانت في الشهر الأخير من أشهر الحمل، وتلقت 9 أيام مكثفة في العزل وتم عمل عينتين من المسح للتأكد من تحول الفيروس إلى سالب.وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أنه حتى وإن لم تتحول النتائج كان يجب التدخل الطبي السريع للولادة مع الحرص على أن يكون الطفل غير معرض للإصابة بالفيروس، أو عدم تدهور الحالة الصحية للأم.