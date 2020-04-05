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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:18 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
راندا التوني
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سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو بالبنك المركزي المصري 17.35 جنيه للشراء، 17.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 19.47 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، والفرنك السويسري، 16.40 جنيه للشراء، 16.51 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري

17.29 جنيه للشراء، 17.58 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي المصري

19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري بالبنك الأهلي

16.36 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع

سعر اليورو ببنك مصر

17.29 جنيه للشراء، 17.58 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر

19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري ببنك مصر

16.36 جنيه للشراء،16.60 جنيه للبيع

ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي المصري صافي احتياطيات النقد الأجنبي لشهر مارس اليوم أيضا، في حين من المتوقع أن تصدر بيانات التضخم لشهر فبراير يوم الخميس 9 أبريل.

وفي سياق متصل، ثبت البنك المركزي اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، خلال اجتماعه الخميس الماضي، بعدما أجرى خفضا طارئا بواقع 300 نقطة أساس منتصف الشهر الماضي لاحتواء آثار وباء "كوفيد-19" على الاقتصاد. 

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و دعم البنك الدولي جهود مصر لاحتواء "كوفيد-19" بمبلغ 7.9 مليون دولار. 

وتشمل الخطة تقديم مساعدات فنية وخطط للتدابير الوقائية، وذلك ضمن مكون الاستجابة في حالات الطوارئ التابع للبنك، والذي يأتي جنبا إلى جنب مع جهوده المستمرة لإصلاح منظومة الرعاية الصحية في مصر، وفقا لبيان صحفي. 

وبدأ البنك الدولي تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس في الدول النامية، وكذلك حزمة أكبر بقيمة 160 مليار دولار لحماية الفئات الفقيرة ومساندة منشآت الأعمال التي تأثرت بتداعيات الجائحة.

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