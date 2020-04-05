تباين اداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الاسبوع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع على تباين، مدفوعة باستمرار حالة الضبابية التى تسيطر على أسواق المال العالمية والعربية والإقليمية.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30" بنسبة 95. 0 %، بما يعادل 89.6 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 9364 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنسبة 11. 0 %، بما بعادل 1.09 نقطة ليصل الى مستوى 996.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 16 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 6.64 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 820 صفقة بيع وشراء.