أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 5-4-2020
الأحد 05/أبريل/2020 - 07:57 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا بمقدر جنيه واحد للجرام، حيث سجل عيار «24» 799 جنيهًا، وعيار «22» 732 جنيهًا، وعيار «21» 699 جنيهًا للجرام.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 799 جنيهًا
عيار 22: 732 جنيهًا
عيار 21: 699 جنيهًا
عيار 18: 599 جنيهًا
عيار 14: 466 جنيهًا
عيار 12: 399 جنيهًا
الاونصة: 24844 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5592 جنيهًا
الكيلو: 798857 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 822.13 جنيه
عيار 22: 753.63 جنيه
عيار 21: 719.38 جنيه
عيار 18: 616.61 جنيه
عيار 14: 479.58 جنيه
عيار 12: 411.07 جنيه
عيار 9: 308.30 جنيه
أوقية الذهب: 25568 جنيهًا
جنيه الذهب: 5755 جنيهًا
كيلو الذهب: 822132 جنيهًا
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.
وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 799 جنيهًا
عيار 22: 732 جنيهًا
عيار 21: 699 جنيهًا
عيار 18: 599 جنيهًا
عيار 14: 466 جنيهًا
عيار 12: 399 جنيهًا
الاونصة: 24844 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5592 جنيهًا
الكيلو: 798857 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 822.13 جنيه
عيار 22: 753.63 جنيه
عيار 21: 719.38 جنيه
عيار 18: 616.61 جنيه
عيار 14: 479.58 جنيه
عيار 12: 411.07 جنيه
عيار 9: 308.30 جنيه
أوقية الذهب: 25568 جنيهًا
جنيه الذهب: 5755 جنيهًا
كيلو الذهب: 822132 جنيهًا