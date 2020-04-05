أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 5-4-2020

عيار 24: 799 جنيهًا

عيار 22: 732 جنيهًا

عيار 21: 699 جنيهًا

عيار 18: 599 جنيهًا

عيار 14: 466 جنيهًا

عيار 12: 399 جنيهًا

الاونصة: 24844 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5592 جنيهًا

الكيلو: 798857 جنيهًا



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 822.13 جنيه

عيار 22: 753.63 جنيه

عيار 21: 719.38 جنيه

عيار 18: 616.61 جنيه

عيار 14: 479.58 جنيه

عيار 12: 411.07 جنيه

عيار 9: 308.30 جنيه

أوقية الذهب: 25568 جنيهًا

جنيه الذهب: 5755 جنيهًا

كيلو الذهب: 822132 جنيهًا

انخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا بمقدر جنيه واحد للجرام، حيث سجل عيار «24» 799 جنيهًا، وعيار «22» 732 جنيهًا، وعيار «21» 699 جنيهًا للجرام.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.وترصد «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 5-4-2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال.أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية