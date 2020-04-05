«لو مش محتاج النت اقفله» هاشتاج لدعم طلاب أولى ثانوي خلال الامتحانات

بدأت عدد من الصفحات التعليمية على السوشيال ميديا في تدشين هاشتاج تحت عنوان "لو مَش محتاج النت اقفله علشان امتحانات أولى ثانوي".وجاء هذا الهاشتاج في مبادرة منهم لعدم التحميل على شبكات الإنترنت حتى يتمكن طلاب الصف الأول الثانوي من إجراء الامتحان والذي بدأ من 8 صباحًا وسوف ينتهي الرابعة عصرًا، كي تكون منصة الامتحان متاحة في هذا التوقيت.وبدأت الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).وأوضحت أن الامتحان تجريبي (بدون درجات) لطلبة الصف الأول الثانوي ويؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 ابريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت ويعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.