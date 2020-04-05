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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تعيد عددا من مواطنيها العالقين في تركيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:04 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعيد 740 جزائريا كانوا عالقين في تركيا بسبب إلغاء رحلات جوية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، السبت إلى بلدهم على متن ثلاث رحلات للخطوط الجوية الجزائرية، حسبما أعلن المدير العام للشركة بخوش علاش.

ويشكل هؤلاء جزءا من 1788 جزائريا عالقين في اسطنبول منذ نهاية مارس.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أعلنت عودة دفعة أولى من هؤلاء تضم 269 جزائريا. وحطت طائرتان أخريان أقلتا 471 شخصا، ما يرفع عدد الذين تمت إعادتهم من تركيا السبت إلى 740، حسب المصدر نفسه.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت السبت ان بقية العالقين في تركيا يفترض أن يعودوا إلى الجزائر بحلول الأحد في إطار جسر جوي محدود تديره الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية التركية.

واستقبلهم عدد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يوضعوا في الحجر بفندق شرق العاصمة.

وألغت الجزائر جميع الرحلات الجوية والبحرية وأغلقت حدودها البرية. لكنها نظمت عودة أكثر من ثمانية آلاف مواطن عالق في الخارج.

وحتى اليوم، سجلت 1251 اصابة بكوفيد-19 في الجزائر، بينها 130 وفاة، وفق أرقام وزارة الصحة.

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