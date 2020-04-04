وائل الإبراشي: مشاهد كورونا في العالم مخيفة ومفزعة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الأيام الحالية التي تشهدها مصر تعد حاسمة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى جميع المصريين أن يتخذوا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية: «نحن في مرحلة مصيرية وعلينا أن نكون أو لا نكون.. المشاهد حول العالم مخيفة ومفزعة وعلينا أن لا نصل إلى هذه المرحلة».وتابع: «الجميع يتابع حالات الوفاة في مختلف الأنحاء جراء فيروس كورونا القاتل وعلينا اتخاذ خطوات أشد من المرحلة السابقة، وعلى كافة المصريين الجلوس في المنازل، والضغط على أنفسهم أكثر مما سبق»، مؤكدًا أن الجيوش الضخمة والاقتصادات الكبرى لم تجدي نفعًا أمام فيروس كورونا، والعلم والطب هو الشيء الوحيد لمواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة.ووجه التحية والشكر لجيش مصر الأبيض وكافة العاملين في المنظومة الصحية الذين يتحملون مسئولية كبرى من تاريخ البلاد وفي ظل الوباء الذي يجتاح العالم، وتابع: «أيوه بنخوفك.. شوف الخطاب العالمي.. ينبه ويحذر ويخوف أيضًا».