تجديد حبس تاجر سلاح بتهمة حيازة 3 فرد خرطوش بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية تجديد حبس تاجر سلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حيازة 3 فرد خرطوش.كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية، اشتبه في أحد الأشخاص وتبين أنه "س. ا" تاجر سلاح وبحوزته 3 فرد خرطوش.وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.