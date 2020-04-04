تجديد حبس تاجر سلاح بتهمة حيازة 3 فرد خرطوش بالأميرية
السبت 04/أبريل/2020 - 04:55 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة الأميرية تجديد حبس تاجر سلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في حيازة 3 فرد خرطوش.
كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية، اشتبه في أحد الأشخاص وتبين أنه "س. ا" تاجر سلاح وبحوزته 3 فرد خرطوش.
وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
كان قسم شرطة الأميرية أثناء تفقد الحالة الأمنية، اشتبه في أحد الأشخاص وتبين أنه "س. ا" تاجر سلاح وبحوزته 3 فرد خرطوش.
وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 فرد خرطوش، مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.