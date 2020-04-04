تفاصيل جديدة عن إغلاق معهد الأورام بعد إصابة أطباء وممرضين بكورونا

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، إنه تم عمل إجراءات التعقيم كاملة للمعهد على مدار 3 أيام، بعد إصابة 3 أطباء و12 ممرضًا بفيروس كورونا، بعد نقل العدوى عليهم من أحد المرضى.وأضاف "أبو القاسم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المعهد لن يستقبل مرضى اليوم السبت فقط، وذلك لكي يتم عمل مسح لكل العاملين ولن يتعامل أي شخص مع المرضى إلا في حين التأكد من عدم الإصابة.وتابع: "أنه خضع لفحص كورونا، وليس لديه أعراض ويرتدي ماسك دائمًا ويستخدم المطهرات بشكل دائم ويحض على استخدام سبل الوقاية والابتعاد عن أي شخص لمسافة متر ونصف، وكذلك تقصير فترة الحديث".وأوضح أنه لا يوجد أي إصابة في المرضى لأنه يتم تعقيم المكان، وتم تقليل عدد المرضى والأمور مطمئنة، مشيرًا إلى أن عدد المرضى المتواجدين في المعهد حاليًا هم 60 مريضًا، وسيتم تحليل للمرضى الذين كان يشرف عليهم طبيب العناية المركزة لأنه ثبت إصابته بالفيروس وعددهم 4، وتم عزلهم لحين خضوعهم للفحص، كما أن زيارة المرضى ممنوعة منذ فترة طويلة لمنع نقل العدوى.