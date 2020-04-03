فض سوق بمدينة البياضية جنوب الأقصر (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بفض سوق بقرية الروافعة، فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم إقامة الأسواق، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة التنفيذ فى المدن والقرى.وكان عدد من الأشخاص قد قاموا بإشغال الطريق داخل قرية الروافعة وحدث تجمع من الأهالى، وفور وصول البلاغ، قام رئيس المركز اللواء محمد صحصاح، ورافقه جمال مرعزى سكرتير المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة، بالتوجه إلى مكان الواقعة، حيث تم ضبط بعض الباعة الجائلين والتحفظ على العربات الخاصة بهم وإنهاء الاشغالات فى المنطقة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.وأهابت رئاسة مدينة البياضية بالمواطنين بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم التواجد فى التجمعات البشرية حرصا على سلامتهم، كما أكدت أنه لا تهاون مع المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.