مدحت العدل: «عندنا أقل نسبة إصابة لأن مناعتنا قوية»

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن عدد الإصابات التي تم الإعلان عنها اليوم يدعو للحذر، لافتًا إلى أن عدد من تم شفاؤهم يدعو للتفاؤل.وأضاف مدحت العدل خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق: «أي حد يصاب بقلق، أقول له، متأكد إننا هنعدي، وطالما بنحافظ على نفسنا؛ يبقى مش مشكلة، والانفلونزا العادية بتموت عدد أكبر من هذا العدد».وتابع: «بالنسبة لعدد السكان، إحنا عندنا أقل نسبة اصابة في العالم؛ لأن عندنا مناعة مكتسبة، والفقراء عندهم مناعة عالية».وطالب المواطنين بالحذر وعدم الاستسلام من الخوف، قائلا: «استبشروا وتفائلوا بالخير».