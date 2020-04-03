10 تعليمات مرورية للحد من حوادث الطرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية.1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.3. عدم تخطي 60 كم س خلال الطقس السيئ.4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.8. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية.9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.