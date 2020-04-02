البرومو الأول لـ«البرنس» بطولة محمد رمضان
الخميس 02/أبريل/2020 - 08:51 م
محمد مجديطباعة
طرحت قناة إم بي سي مصر البرومو الأول لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، المنتظر طرحه في شهر رمضان المقبل.
وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولي مسئولية الجميع.
المسلسل بطولة كل من محمد رمضان، وصفاء الطوخي، وأحمد داش، وعبدالرحمن أبوزهرة، وريم سامي، أحمد زاهر، ودنيا عبدالعزيز، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامي. شاهد
وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولي مسئولية الجميع.
المسلسل بطولة كل من محمد رمضان، وصفاء الطوخي، وأحمد داش، وعبدالرحمن أبوزهرة، وريم سامي، أحمد زاهر، ودنيا عبدالعزيز، ونجلاء بدر، وروجينا، وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامي. شاهد