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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» توضح حقيقة سرقة حقيبة سيدة بالهرم

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:07 م
سرقة حقيبة سيدة
سرقة حقيبة سيدة
مريم جبل
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ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" شكوى من إحدى السيدات أشارت من خلالها إلى سرقة حقيبتها بمنطقة مشعل "بالهرم" بمحافظة الجيزة، وقيام السارق باستخدام فيزا مشترياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الواقعة (سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واستخدام فيزا المشتريات المشار إليها، وقررت بتخلصها منها ومن حافظة النقود عقب تلك العملية.

وباستدعاء الشاكية تعرفت على المتهمة واتهمتها بالسرقة، وفي وقت لاحق تنازلت عن شكواها لخشيتها على مستقبل المتهمة وصغر قيمة العملية التي تمت من بطاقة المشتريات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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