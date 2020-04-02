البرازيل: إجمالى عدد إصابات ووفيات كورونا مقلق للغاية

تسهل انتشار الفيروس تمثل أيضا قلقا كبيرا للغاية.

قال وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا، إن عدد حالة الإصابة والوفاة في البرازيل جراء فيروس كورونا يبعث على القلق الشديد وعبر عن مخاوفه بشأن مخزون البلاد من معدات الوقاية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس.وأوضح أن عدد حالات الإصابة المؤكدة أقل حتى الآن من العدد الفعلي للمصابين بالمرض، مضيفا أن عادات السكان الأصليين والتي ربما