شوقي: فرصة لأولياء الأمور لمراقبة أبنائهم أثناء الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعقد الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي الأحد المقبل، لحوالي 600 ألف طالب من داخل المنزل لمدة 10 أو 11 يومًا.وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج «مصر تستطيع» على فضائية «دي إم سي»، إنه تم عمل غرف افتراضية على شبكة الإنترنت تجمع طلبة الفصل الواحد مع مدرسيهم، كما سيتم السماح لأولياء الأمور أن يكونوا مراقبين ومشرفين على أولادهم أثناء العملية الدراسية.وأشار إلى أن وقف الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا، أدى إلى التزام الوزارة بتوفير مناهج دراسية لجميع المراحل على المنصة الإلكترونية.وأكد شوقي أنه تم إضافة مليون معلم و20 مليون طالب على المنصة، بجميع مدارس مصر.