تامر حسنى يوجه رسالة لجمهوره (فيديو)

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو جديدًا له وجه من خلاله رسالة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: "منقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله...عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس".وتابع: "بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا وماشي عالكُل.. إن شاء الله ربنا يعديها على خير.. الحّمدُلله".