تامر حسنى يوجه رسالة لجمهوره (فيديو)
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:15 م
محمد مجديطباعة
نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو جديدًا له وجه من خلاله رسالة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: "منقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله...عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس".
وتابع: "بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا وماشي عالكُل.. إن شاء الله ربنا يعديها على خير.. الحّمدُلله".
وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: "منقولش زِهقنا نُقول الحّمدُلله...عارف إن في ناس بتهزر من باب التهوين على النفس".
وتابع: "بس أنا بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء رَبنا وماشي عالكُل.. إن شاء الله ربنا يعديها على خير.. الحّمدُلله".