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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر تفاصيل الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:04 م
منصور الجمال
منصور الجمال
إيمان ماهر
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"أنفلونزا والتهاب رئوى حاد" كانوا سبب في ان ينتقل رجل الأعمال منصور الجمال، لأحدى مستشفيات العزل، مشتبهًا فى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19. 

تقاصيل الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال

" انتقاله من القاهرة الاسماعيلية"
بعدما تدهورت صحته تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، وبسبب تقدمه في السن لم تستطع اسرتت نقله من مستشفى العزل المتواجدبها بمحافظة القاهرة، إلى أحدى المستشفيات بمحافظة الأسماعلية، ونصحه الأطباء ببقائه.
 

من هو منصور الجمال


هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.
"حياته في بلجيكا"
أسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية حيث حصل على موافقة الحكومة البلجيكية عليها، كما أنه من أوائل المسئولين المصريين الذين وضعوا قواعد الحوار العربى الأوروبي، وأسس في بروكسيل النادي العربي الأوروبي الذي يجمع به الأعضاء الأوروبيين للمفوضية الأوروبية.
"مشاريعه"
منصور يمتلك مجموعة الجلالة للتنمية العقارية، والتى تقيم حاليا مشروع نيو جيزة، كما لديها مشروعات أخرى فى الساحل الشمالى والعين السخنة.
"زيجاته"
تزوج ثلاث مرات وكانت زوجته الثانية بلجيكية، والثالثة والاخيرة حسبما صرح من قبل كان من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015، ووصفها بأفضل زيجة.

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