المحكمة الإدارية تعيد تصحيح مواد امتحانات طبيب أطفال بالشرقية

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بقبول طعن طبيب أطفال على إلغاء امتحاناته في مادة امتحانية خلال العام الدراسي 2015-2016 بكلية الطب جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لاستحقاقه درجات أكثر من التي حصل عليها.وألغت المحكمة قرار إعلان نتيجة الطالب وذلك عندما انتدبت المحكمة خبيرا لإعادة التصحيح، وتبين استحقاقه 6 درجات فقط في مادة طب الأطفال، في حين فوجئ الطالب بخفض درجاته في مادة الباطنة 25 درجة، أي أنه حصل بالامتحان على درجات أكثر مما يستحق، لذلك رفضت المحكمة طلبه، فيما قبلت إلغاء نتيجته في مادة طب الأطفال فقط وإعطائه 6 درجات.واطمأنت المحكمة لتقرير الخبير والذي تضمن استحقاق الطالب في مادة طب الأطفال علي درجات مقدارها 135 درجة بدلًا من 134 درجة وذلك في الورقة الأولي، في الورقة الثانية علي 91 درجة بدلًا من 86 درجة، أى أنه يستحق 6 درجات زائدة.وكما أسفر إعادة التصحيح في مادة الباطنة إلي حصول الطالب في الورقة الأولي علي (91.5) درجة من 140 درجة بدلًا من 102.5 درجة، وفي الورقة الثانية علي 87.5 درجة درجة بدلًا من 89، وفي الورقة الثالثة على 24.2 درجة من 40 درجة بدلًا من 36 درجة، أي أنه يستحق خفض درجاته 25 درجة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب إلغاء نتيجته في مادة طب الباطنة حتى لا يضار الطالب بطعنه، لأن تقرير الخبير خفض درجات الطاعن عما حصل عليه قبل إعادة التصحيح.