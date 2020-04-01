لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن ينظم حملة تعقيم في مصر الجديدة

نظمت أمانة مصر الجديدة لحزب مستقبل وطن برئاسة السيد محمد عادل حسنى حملة تعقيم وتطهير لجميع المنشآت العامة والخاصة على مدار أسبوع كامل، في إطار حرص أمانة الحزب في مصر الجديدة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأعلنت أمانة مصر الجديدة لمستقبل وطن أن فرق التعقيم التي تم إطلاقها عملت على تطهير عدد من المبانى والمنشآت الحيوية والمحلات والشقق السكنية، ومنها قسم شرطة مصر الجديدة، ومبنى رئاسة حى مصر الجديدة، ومكتب نائب المحافظ لشرق القاهرة، وسجل مدنى مصر الجديدة، ومبنى مرور مصر الجديدة، وبنك القاهرة بروكسى، وكنيسة البازليك، وعدد من المساجد ومحال شوارع هارون ودمشق وبغداد وإبراهيم اللقاني وصلاح الدين وشارع الإمام علي، بالإضافة إلى أكثر من 400 شقة سكنية.من جانبه، قال السيد محمد عادل حسنى الأمين العام لأمانة حزب مستقبل وطن في مصر الجديدة: إن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أمانة الحزب تتماشى مع خطوات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، ونعول كثيرا على وعي المواطن المصري في الظروف الراهنة واستكمال ما أنجزته الحكومة المصرية، لتخطي الأزمة الحالية بسلام.وتابع: إن إجراءات التعقيم التى قامت بها أمانة الحزب في مصر الجديدة جاءت وسط حفاوة شديدة وعبارات الثناء والإشادة من سكان الحي على الدور الهام والحيوي الذي يلعبه حزب مستقبل وطن والكيانات الوطنية في مصر ولا سيما في الظروف الراهنة التي تستدعي تكاتف كل قوى الشعب من الأحزاب والمؤسسات والشركات لتنفيذ إجراءات الوقاية اللازمة لسلامة وأمان المواطنين.