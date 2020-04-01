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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل النظر فى اتهام محمد رمضان بالإساءة إلى سمعة الطيار الموقوف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:01 م
محمد رمضان
محمد رمضان
ندى حمدي
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أجلت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى سمعته وشرفه إلى جلسة 29 أبريل الجارى.

وقال البلاغ، إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، قد قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدنى، لإعادة النظر فى عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير فى قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

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