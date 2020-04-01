برلمانى: ليبيا تسحق مرتزقة أردوغان وتواجه كورونا

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والإمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التحية للجيش الوطني الليبى لتصديه وسحقه عد من الضباط الأتراك بعد استهداف منصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن الذخيرة فى مصراتة.وقال " أبو جاد " فى بيان أصدره، اليوم، إنه على الرغم من الاوضاع الماساوية داخل تركيا بسبب تفشى وباء كورونا وانهيار الاقتصاد، وازدياد حدة المعارضة ضد النظام الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم رجب طيب اردوغان الا أن هذا الدكتاتور لايزال يمارس أعماله الاجرامية داخل ليبيا مستغلا مواجهة العالم وليبيا أيضا لفيروس كورونا.وأشاد النائب بنجاح الجيش الوطنى الليبى فى إسقاط طائرتين مسيرتين فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا ان جميع محاولات ارودغان لاحتلال ليبيا والسيطرة على مقدرات النفط سيكون مصيره الفشل بعد أن اصبحت الاراضى الليبية مقبرة لكل إرهابيى ومرتزقة اردوغان.