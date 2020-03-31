ميس حمدان تشارك الجمهور من العزل المنزلى بوصلة تمارين راقصة (فيديو)





شاركت الفنانة ميس حمدان، الجمهور بفيديو جديد من الحجر المنزلي، ووجهت من خلاله نصيحة للجمهور.وظهرت ميس في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية المنزلية التي تعتمد على الرقص، وطلت وهي ترتدي "ترينج"، وظهرت دون مكياج.وعلقت على الفيديو لتعرب أنها تعاني من الملل، وسألت الجمهور عن الطريقة التي يستخدمونها للتسلية في وقت الملل، قائلًة: "أنا كده بسلي نفسي في الحظر في وسط سيشن الرياضة الصبح والملل على وشي زي ما إنتو شايفين.. إنتو بتسلو نفسكو إزاي؟".