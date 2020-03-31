صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- على ارتفاع، مدعومة بالارتفاعات المماثلة التى شهدتها أسواق المال الأمريكية عشية أمس.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 25. 0%، بما يعادل 24.3 نقطة ليصل إلى مستوى 9545 نقطة.كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 69. 0%، بما يعادل 6.8 نقطة، ليسجل مستوى 988 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 33 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 11.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي ألف صفقة شراء وبيع.