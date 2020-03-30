مستشفى العزل بإسنا يستعد لإجراء أول عملية ولادة لمصابة بكورونا

يشهد مستشفى العزل الصحي -المخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد- بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر خلال تلك الأيام استعدادات مكثفة، وذلك تمهيدًا لأجراء أول عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى.وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور" إن مستشفى العزل استقبل منذ فترة قريبة حالة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، تدعى"ن"، وتبلغ من العمر 30 عامًا، ومقيمة بمحافظة البحر الأحمر، والتي تعرضت للإصابة نتيجة مخالطة شخص مصاب بالفيروس.وأضاف أن السيدة وصلت إلى الشهر التاسع من الحمل، بعد دخولها إلى المستشفى بعدة أيام، ولهذا فإنها سوف تخضع لعملية الولادة داخل المستشفى، موضحًا إنه سوف يتم الاستعانة بطبيب نساء وتوليد، والذي سوف يقرر خلال الأيام القريبة القادمة نوع الولادة، سواء طبيعية أم قيصرية.