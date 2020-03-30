«تاجر الأزمة».. ضبط ممرض يصنع كمامات غير معقمة فى دمياط

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط من استهداف وضبط ممرض يعمل بأحد المستشفيات؛ يصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون ترخيص داخل مصنع أسفل مسكنه.بتفتيشه عثر على "6323 كمامة، 500 كرتونة لتعبئة الكمامات، 3 رولات قماش، 3100 رباط مطاطى أستك خاص تصنيع الكمامات".تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.ياتي ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية دون ترخيص.