تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

قدمت دار صفصافة للنشر والترجمة خصومات تصل إلى 15% على كافة إصداراتها؛ استجابة لمبادرة اتحاد الناشرين المصريين "خليك في البيت مع خير جليس"؛ تشجيعًا للقراءة أثناء فترة حظر التجوال، حيث سيتم توصيل الكتب إلى القاهرة والمحافظات مجانًا.ومن أبرز عناوين الدار: "عن يوم ناجح، وعن الموسيقى، وعن التعب لبيتر هاندكه، وجذور الغضب لآدم هنية، ونسوية من أجل الـ99% من تأليف نانسي فريزر".