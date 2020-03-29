طارق عامر: الأفراد سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك فى 3 أسابيع

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت سحب 30 مليار جنيه من البنوك.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الأيام الماضية شهدت تضاعف المبالغ التي يسحبها الأفراد من البنوك دون احتياج لتصل إلى 30 مليار جنيه، لذك كان يجب أن يكون هناك تنظيم لعملية السحب والإيداع».وأردف: «لازم نفكر في الآخرين فيه ناس عايزة تصرف ألف جنيه معاش».وتابع: «هناك 15 مليون مواطن مشتركون في خدمة الموبايل بنك»، مشيرا إلى أن حجم تداول النقد خارج البنوك يصل إلى 540 مليار جنيه.