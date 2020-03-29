نجوم «حنفى الأبهة» و«البصمجية» فى أولى حلقات «هزر فزر» مع هنا الزاهد

انطلقت مساء أمس السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي «هزر فزر»، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم «البصمجية»، والثاني فحمل اسم «حنفي الأبهة»، وتنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض.برنامج «هزر فزر» تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة «cbc».