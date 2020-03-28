إعدام 13 طن منظفات مجهولة المصدر بباب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بالتحفظ على 13 طن منظفات مجهولة المصدر ضبطت داخل مخزن بباب الشعرية، وإعدامها.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي، مدير ادارة التموين بالقاهرة مفادة ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية (متعددة الأغراض) مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات، وتم ضبط كمية قدرها (13٫230 طن) منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات وبراميل مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.