رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية عن عقار إمبابة المنهار

السبت 28/مارس/2020 - 10:29 ص
عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
ندى حمدي
طباعة
استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بفحص عقار إمبابة المنهار الذي أسفر عن وفاة فتاة وإصابة آخرين.

كانت النيابة قد استمعت لعدد من شهود العيان حول الحادث، والذين أكدوا أنه سمعوا أصوات صرخات قادمة من أحد العقارات السكنية، وعلى الفور توجهوا فوجدوا انهيار سقف أحد الطوابق بعقار بمساكن ناصر، الأمر الذي أدى لسقوطه على باقي الطوابق وإصابة بعض السكان وقد حاولوا إخراجهم لكن لم يتمكنوا فاستدعوا الشرطة.

وكشفت معاينة النيابة أن العقار مكون من ٥ أدوار وتم إنشاء الدور السادس بالمخالفة، وأدى ذلك لحدوث ميل وانهيار سقف الدور الذي أنشئ حديثا مما أدى إلى تضرر 3 طوابق من ذات العقار "الخامس والرابع والثالث"، إثر الانهيار، وحدوث تصدعات وشروخ بالعقار، وقد أدى ذلك لوقوع مصابين ووفيات، وقد أمرت النيابة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار عقار سكني جزئيا بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين وجود انهيار جزئي بسقف العقار وتم إخلاء العقار، ونتج عن الانهيار مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر تدعي "م. أ" وإصابة والدتها وشقيقتها شخصين آخرين من قاطني العقار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

اكواد الطلاب 2020 .. رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي studea emis

وفاة 354 وإصابة 18 ألفًا بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت

هيثم الحاج علي يكشف حجم خسائر مخازن «هيئة الكتاب» جراء السيول