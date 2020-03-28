النيابة تستعجل تقرير اللجنة الهندسية عن عقار إمبابة المنهار

استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، تقرير اللجنة الهندسية المكلفة بفحص عقار إمبابة المنهار الذي أسفر عن وفاة فتاة وإصابة آخرين.كانت النيابة قد استمعت لعدد من شهود العيان حول الحادث، والذين أكدوا أنه سمعوا أصوات صرخات قادمة من أحد العقارات السكنية، وعلى الفور توجهوا فوجدوا انهيار سقف أحد الطوابق بعقار بمساكن ناصر، الأمر الذي أدى لسقوطه على باقي الطوابق وإصابة بعض السكان وقد حاولوا إخراجهم لكن لم يتمكنوا فاستدعوا الشرطة.وكشفت معاينة النيابة أن العقار مكون من ٥ أدوار وتم إنشاء الدور السادس بالمخالفة، وأدى ذلك لحدوث ميل وانهيار سقف الدور الذي أنشئ حديثا مما أدى إلى تضرر 3 طوابق من ذات العقار "الخامس والرابع والثالث"، إثر الانهيار، وحدوث تصدعات وشروخ بالعقار، وقد أدى ذلك لوقوع مصابين ووفيات، وقد أمرت النيابة بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار عقار سكني جزئيا بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين وجود انهيار جزئي بسقف العقار وتم إخلاء العقار، ونتج عن الانهيار مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر تدعي "م. أ" وإصابة والدتها وشقيقتها شخصين آخرين من قاطني العقار.