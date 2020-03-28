هيثم شاكر يستعد لطرح «لحقتيني» ويواصل «حب عمري»

يستعد الفنان هيثم شاكر​ لطرح أغنية جديدة بعنوان "لحقتيني" وذلك لاستغلالها في الدعاية لمسلسله الرمضاني الجديد "حب عمري" والذي يعتبر أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما لرغبته في أن يكون تمهيدا لظهوره الرمضاني الجديد، وثاني تجاربه التمثيلية بعد أن شارك في مسلسل "أرض جو".ويواصل هيثم حاليا تصوير مشاهد العمل باللوكيشن الرئيسي للمسلسل وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مشاهد المجاميع للأسبوع الأول من شهر أبريل."حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالي وعبير منير وعدد آخر من النجوم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وسيتم عرضه بشكل حصري على قناة النهار.يذكر أن أغنية "لحقتيني" هي ثاني أغنية يقوم هيثم شاكر بتصويرها من ألبومه "معرفة قديمة" الذي طرحه في سبتمبر 2019، وتم تصوير الأغنية في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.