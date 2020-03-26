قادة «العشرين» يبحثون ضخ 5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي

بحث مجموعة العشرين، اليوم الخميس، ضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، علي إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، والذي تسبب في إصابة ووفاة الآلاف من المواطنين.كما أكد قادة مجموعة العشرين، في البيان الصادر اليوم التزامهم بزيادة تمويل البحث العلمي وتطوير اللقاحات والأدوية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار، كما تعهدوا بتعزيز تفويض منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا.وأكد قادة مجموعة العشرين، التزامهم أيضًا بإعادة الثقة للاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق النمو، مضيفين التزامهم بتأمين تدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات عبر الحدود.وعقد قادة "مجموعة العشرين" اجتماعا طارئا "عبر الهاتف"، اليوم، لبحث تنسيق الجهود العالمية لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة بشأن ركود عالمي حيث تسعى الدول لاحتواء الفيروس الذي أصاب أكثر من 480 ألف شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا آخرين.