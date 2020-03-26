حبس شخصين يتاجران في الهيروين بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإتجار في المواد المخدرة.تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق