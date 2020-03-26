ضبط مصنع لإنتاج مطهرات مغشوشة للوقاية من كورونا بالجيزة

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط مصنع بمحافظة الجيزة لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة للوقاية من فيروس كورونا.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الكيميائية، كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات "الكحول، الجل" غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية عليها غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين، مستغلًا إقبالهم على شراء هذه المنتجات بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المدير المسئول بالمصنع، وتبين أن المكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة ودون سجل صناعى.وبتفتيش المصنع أمكن ضبط كمية قدرها (5133 لتر سوائل "كحول، جل، كلور"، و1.750 طن مواد كيميائية منتج نهائى، ومستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و1000 بخاخة معبأة كحول مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية منتج نهائى معد للبيع، و500 عبوة تحتوى على جل مطهر سعة الواحدة 125 مللى مدون عليها إحدى العلامات التجارية منتج نهائى معد للبيع، و19 جركنا معبأة كحول، سعة الواحد 20 لترا").كما تم ضبط (6 تانكات وبراميل معبأة جل مطهر، و30 جركنا معبأة كلور سعة الواحد 60 لترا، و70 شيكارة معبأة مادة كيميائية بلومير زنة الواحدة 25 كيلوجراما، وجركن معبأ مادة مُذيبة سعة 33 لترا، وجركن معبأ عطر التفاح سعة 10 لترات، و2000 بخاخة وعبوة فارغة معدة للتعبئة، و2000 استيكر خاص بالمنتجات مدون عليه إحدى العلامات التجارية).بمواجهته اعترف بإدارته المصنع وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها غير مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.